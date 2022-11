Poucos são os fenómenos que desgastam tanto a democracia como a corrupção.



É da natureza das coisas haver nos regimes democráticos uma maior percepção do fenómeno da corrupção do que nos regimes autocráticos. Tal acontece porque a democracia é o único sistema político que se preocupa em prevenir e combater a corrupção e, por isso, a transparência, o escrutínio através de uma comunicação social livre e a independência do poder judicial são pilares estruturantes dos regimes democráticos.









