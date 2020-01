Os cinco irmãos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No começo de um novo ano, a esperança de boas notícias é maior do que o costume. Mesmo que o ano velho tenha sido bom, procuramos nas novidades das primeiras semanas de janeiro os sinais da esperança em dias melhores.Este ano, porém, quer no plano internacional, com o agravar da situação do Médio Oriente, quer no plano interno, com as anunciadas resistências do PCP e do Bloco de Esquerda (sobretudo deste último) ... < br />