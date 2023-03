Foram várias as vezes em que chefes de estado de países amigos de Portugal falaram na Assembleia da República. O último a fazê-lo foi Vladimir Zelensky, o Presidente Ucraniano, que através de uma ligação vídeo falou da guerra que devasta o seu país e o seu povo, assinalou a importância do apoio que tem recebido de Portugal e dos outros países democráticos e salientou como é fundamental para a sobrevivência da Ucrânia que esse apoio se mantenha até à saída dos russos do país.









Ver comentários