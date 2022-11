"Há dificuldades, lamento-as e temos de as superar. O acesso às urgências é um problema crónico em Portugal por causa do afluxo excessivo. A culpa é das pessoas? Não acho que seja. O problema está na forma como organizamos o sistema. Temos poucas alternativas."



Citei de cor, com imprecisões mas seguro do seu sentido, as palavras do Ministro da Saúde que, se não eram, podiam ter sido resposta à demissão dos chefes de equipa das urgências do Hospital de Almada, conhecida no princípio desta semana.









Ver comentários