No final dos processos eleitorais para escolher o seu Secretário-Geral, o Partido Socialista ficou sempre mais forte. Desta vez, vai acontecer o mesmo porque o debate está a clarificar as ideias dos candidatos e a dar a conhecer as suas características - falhou a tentativa de reduzir o debate a uma escolha entre moderados e radicais, o que só diminuiria os candidatos, enfraqueceria o PS e favoreceria os seus adversários.









