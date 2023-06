A determinada altura da contestação às reformas educativas do governo de José Sócrates, a FENPROF subiu o tom dos protestos e passou a organizar manifestações ruidosas à porta das reuniões e comícios do Partido Socialista. Apesar de à cabeça dos agitadores estar o conhecido e sempre eterno chefe dos sindicatos dos professores, Mário Nogueira, eram grupos pequenos de pessoas, que podia dizer-se corresponderem a uma pequena minoria dos professores, mas cujos megafones, cornetas e vuvuzelas boicotavam objetivamente as ações partidárias.









