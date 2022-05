A vida que gira em torno do café de uma aldeia ribatejana serve de cenário para o magnífico retrato do século XX português traçado pelo Embaixador Álvaro Guerra na sua Trilogia dos Cafés. O Café é sempre o mesmo, mas muda de nome com as mudanças de regime. De Café República passa a Café Central e depois a Café 25 de Abril.









Ver comentários