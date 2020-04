Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Fomos o último país da Europa ocidental a detetar, no dia 2 de março, o primeiro caso de Covid-19. Estavam ainda identificados apenas 112 casos e nenhum óbito registado, quando no dia 13 de março, o governo decretou o fecho das escolas e o estado de alerta, previsto na lei da proteção civil. As medidas então determinadas foram facilmente aceites e postas em prática pela população, que em muitos casos já se protegia ...