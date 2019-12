Políticos ou ativistas?

A jovem sueca Greta Thunberg merece respeito e admiração. Com apenas 16 anos, ainda uma adolescente em idade escolar, decidiu lutar por aquilo em que acredita e fazer ouvir as suas preocupações com a emergência climática.

Greta vive num dos países com maiores índices de conforto e melhor qualidade de vida do mundo. Diz-nos a imprensa de todo o mundo que Greta é oriunda de uma família privilegiada nos planos social, econó...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />