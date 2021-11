Rangel começa mal

Foi boa a declaração do Presidente da República em que anunciou e fundamentou a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas. Apesar da pequena cotovelada em Rui Rio e no PSD, a quem lembrou nunca terem estado disponíveis para discutir os orçamentos com o Governo - ao contrário dele, Marcelo, que quando líder do PSD pôs o interesse nacional acima de tudo e viabilizou três orçamentos a Guterres –, o Presidente deixou claro ter sido o fim da maioria parlamentar que apoiou o Governo nos últimos seis anos a ditar a necessidade de uma clarificação política, só possível com eleições.