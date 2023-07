Recado aos ideólogos do “Passismo”

A direção nacional do PP espanhol reuniu na segunda-feira e não deixou dúvidas: os dirigentes do partido juraram fidelidade a Alberto Núñez Feijóo, o líder vitorioso das eleições espanholas de domingo passado, para quem reivindicam o direito de formar governo.



Essa foi a posição pública. Em privado, contudo, garante o jornal El País, baseando-se em fontes do próprio PP, os líderes regionais do partido responsabilizam Feijóo por uma campanha desastrosa, cheia de erros, que conduziu a um resultado insuficiente para formar governo.









