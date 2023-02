De norte a sul do país, a dificuldade no acesso à habitação é um desses problemas complexos para os quais não existem respostas simples e indolores. Foram vários os fatores que contribuíram, durante muitos anos, para que as casas tenham encarecido de tal forma que é hoje muito difícil a quem viva dos rendimentos do trabalho ganhar o suficiente para comprar ou arrendar uma casa.









