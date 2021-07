Rui Rio e o carro da sogra

A vida de Rui Rio não está fácil e o seu partido empenha-se todos os dias em dificultá-la ainda mais. Os episódios mais caricatos foram o processo disciplinar que o Conselho de Jurisdição do PSD lhe instaurou por ter votado no parlamento a descriminalização da eutanásia em sentido diferente do determinado numa discreta moção aprovada no congresso do PSD e, agora, a guerra montada por várias concelhias para invalidar as suas escolhas pessoais para candidatos a algumas câmaras.Talvez por se ver obrigado a dedicar o seu tempo à resolução de contendas internas, Rui Rio não se possa dar ao luxo de pensar os problemas do país e abdique do papel que se espera do líder da oposição. Não se percebem as suas ideias para o país, a sua visão sobre os obstáculos ao crescimento da nossa economia, que política fiscal advoga, como se propõe enfrentar o problema da pobreza de quase dois milhões de portugueses ou que projetos tem para a saúde e para a educação.Com a mais que provável orientação de um sagaz especialista em comunicação, o tom de Rio é sempre solene e assertivo, de maneira a que qualquer banalidade pareça a coisa mais importante do mundo.