Uma das consequências mais nefastas das políticas de combate à inflação é a subida das taxas de juro. Sobem os preços dos alimentos e dos outros bens e também o preço do dinheiro. Os efeitos são negativos para a economia, porque as empresas adiam investimentos, são maus para as empresas, que veem crescer os custos com o serviço da dívida, mas são particularmente duros para as famílias porque a alta dos juros faz-se sentir rapidamente nos aumentos de despesas extremamente rígidas nas quais é quase impossível poupar, como é o caso das prestações da casa, do carro ou de outros bens que tenham sido comprados com crédito bancário.









