Enquanto este texto está a ser escrito, ainda os sindicatos representativos dos médicos estão reunidos com o Governo, a tentar fechar um acordo que devolva tranquilidade ao Serviço Nacional de Saúde. O otimismo do Ministro da Saúde à entrada para a reunião contrastava com o ceticismo dos dirigentes sindicais, apostados em transferir para o Governo a responsabilidade por chegar ou não a um acordo, como se não fossem precisos dois para dançar um tango.









