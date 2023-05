Os números da economia portuguesa têm sido surpreendentes. Mesmo as projeções mais otimistas não foram capazes de antever o crescimento económico de Portugal no primeiro trimestre deste ano, o segundo mais alto da União Europeia, nem imaginar que o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia viessem rever tão em alta as suas previsões inicias de crescimento da nossa economia para 2023, ultrapassando as previsões do próprio Governo Português.









