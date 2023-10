O aumento de mais de 50% do valor do salário mínimo é até agora a mais significativa marca política do Governo do PS. Fixado em 505 euros em 2015, o salário mínimo é hoje de 760 euros, mais 255 euros.



Considerando a inflação no mesmo período (que rondará previsivelmente os 17,5% - muito por força da crise inflacionista dos últimos dois anos, responsável por mais de metade desse valor), o ganho de poder de compra dos trabalhadores que auferem o salário mínimo é indesmentível.









