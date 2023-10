Luís Montenegro cobriu-se de ridículo com a adjectivação que encontrou para a proposta de Orçamento do Estado para 2024. Do "pipi" e do "betinho" já desdenhou e riu muita gente insuspeita de simpatias governamentais; o próprio chefe do PSD já se terá arrependido e convencido de que perdeu uma boa oportunidade para ficar calado.









