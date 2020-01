Uma cultura de responsabilidade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Estudos internacionais continuam a colocar Portugal no topo da lista dos países mais seguros do mundo. Muitos fatores contribuirão para isso e um deles será certamente a qualidade do trabalho das forças de segurança e de investigação criminal.Esta posição nos rankings internacionais não nos deve, contudo, sossegar. Pelo contrário, é bom que constitua um incentivo para melhorar nas áreas onde temos ... < br />