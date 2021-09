No próximo sábado, dia 18 de setembro, passam exatamente dois anos sobre uma crónica aqui escrita a propósito da comemoração dos 80 anos de Jorge Sampaio. Ao contrário do sucedido então, tal como noutra ocasião em que lembrei nestas páginas a importância do trabalho fundamental do Presidente Sampaio, desta vez não vou receber um telefonema seu a comentar o que eu tinha escrito.