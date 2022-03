Nos anos 80, várias zonas do nosso país eram ornamentadas por placas informativas com o acrónimo ZLAN. O cidadão era assim informado de que estava numa Zona Livre de Armas Nucleares. Invariavelmente, essas zonas coincidiam com concelhos de maioria comunista, onde as respetivas Câmaras Municipais reproduziam propaganda pacifista soviética, que na prática se resumia à defesa do desarmamento das democracias ocidentais enquanto a União Soviética se armava até aos dentes com armas convencionais e nucleares.