Fica para a História a Manifestação Nacional de Professores e Educadores do passado dia 11 de fevereiro. Dando protagonismo às suas escolas e organizados pela ordem por que decorreram as não menos grandiosas greves distritais, os professores, com toda a sua diversidade, determinação e colorido, percorreram o coração da capital que se vestiu de capital dos professores e das suas exigências de respeito e valorização da profissão.









