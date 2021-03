A integração dos docentes na primeira fase de vacinação foi defendida pela FENPROF desde o início de janeiro, acompanhando posições de UNESCO, UNICEF e Internacional de Educação, com o objetivo de proteger os profissionais e garantir que o ensino se manterá presencial. Os responsáveis do ME não acompanharam esta posição, mas o interesse de saúde pública falou mais alto e os professores ...