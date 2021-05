Até 2025, os exames deverão deixar de ser feitos em papel e, para isso, o governo conta com 12 milhões de euros do PRR. Confirma-se que, quando se trata de Educação, o governo opta sempre pelo caminho mais fácil, no caso dos exames não indo além da "desmaterialização". O que do governo se esperava é que em vez de, simplesmente, acabar com os exames em papel, promovesse o debate sobre o papel dos exames.Para ...