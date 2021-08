Duas notas

Nota 1: já se sabia que os responsáveis do Ministério da Educação (ME) nutriam pouco respeito pelos professores e pelas suas organizações representativas. Problemas que estão identificados e para os quais há propostas de solução que se arrastam devido ao bloqueio negocial imposto e a uma completa ausência de sensibilidade para o quão difícil é a tarefa de ensinar. O que ainda não se sabia é que os responsáveis do Ministério da Educação se estavam nas tintas para as leis aprovadas pela Assembleia da República e promulgadas pelo Presidente da República. Foi o que se ficou a saber depois da violação da lei que obrigava a abrir um concurso de vinculação extraordinário para docentes das escolas de ensino artístico e que se deverá confirmar, dentro de uma semana, se o ME não iniciar negociações para a revisão do regime de concursos de professores. É o cúmulo. Já se sabia que a Educação andava de gatas naquele ministério, fica a saber-se, agora, que a democracia anda de rastos.Nota 2: saudação e solidariedade com o coordenador da task force para a vacinação. Como afirmou há dias, o negacionismo e o obscurantismo são assassinos. É verdade, e cegos, acrescente-se, aliados de uma pandemia que já afetou mais de um milhão de portugueses, mais de duzentos milhões no mundo e que só não mata ainda mais porque há muitos que, com coragem, lhe dão combate.