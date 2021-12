A secretária de Estado da Educação anunciou que, para melhorar a atratividade da profissão docente, o ME pretendia reconfigurar a formação inicial, apostar na profissionalização em serviço e alterar aspetos do regime de recrutamento.Mais do que atrair jovens para a profissão, estas medidas estão orientadas para resolver o problema da falta de professores, voltando a colocar os estagiários nas escolas (delas afastados pelo governo de Sócrates) e abrindo a porta a quem fez outra opção de vida.