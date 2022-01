Daqui a menos de um mês os portugueses irão escolher o seu futuro, em princípio, para os próximos quatro anos. Deseja-se que o maior número participe nessa escolha e não opte, como parece estar a tornar-se hábito, por não participar, achando-se, no entanto, no direito de criticar as escolhas que deixou que outros fizessem por si.