Havia cenário pior, claro: a direita chegar ao poder e mover ataques ainda mais ferozes às funções sociais do Estado e aos serviços públicos que as concretizam. Mas, perante o segundo cenário mais desfavorável – maioria absoluta do partido que já governa –, não haverá tempo para desatenções.Afirma António Costa que a maioria absoluta não impedirá o diálogo, só que o crédito é curto.