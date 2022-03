Ainda não se conhece a futura equipa ministerial da Educação e do Ensino Superior e Ciência. Nem sequer há, ainda, a certeza de termos um ou dois ministérios para estas áreas, mas de quem a(s) integrar espera-se uma alteração profunda em relação aos últimos anos.Fundamental é, desde logo, que o futuro ministro não vá, simplesmente, cumprir um frete político em área(s) cujo conhecimento vai pouco além do senso comum;