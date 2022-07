Investir na Educação e na Ciência é fundamental para o desenvolvimento e o progresso das nações. É o que afirmam políticos de todo o mundo, mesmo quando fazem figas às escondidas.



Apesar de as recomendações internacionais apontarem para os 6% do PIB para a Educação e 3% para a Ciência, neste país, que às vezes gosta de ser considerado a Finlândia do Sul, ainda não atingimos os 4% e andamos pelos 1,3%.









