Em 2 de novembro, os professores farão greve coincidindo com a ida do ministro ao Parlamento para defender o indefensável: o financiamento da Educação no OE para 2023. Pouco tempo após se saber que faltam quase dois mil milhões de euros para a Educação, em Portugal, atingir a média da OCDE (ficando, ainda, abaixo dos 6% do PIB), o governo apresenta uma proposta que reduz mais de 600 milhões desculpando-se com a municipalização.









