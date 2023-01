O ano chegou com o debate sobre modelos sindicais muito aceso. Comentadores, organizações de discurso fácil e peões avulsos pressagiam o fim do que chamam sindicatos do sistema. Referem-se aos sindicatos de classe, que, para alguns, passam de radicais a vendidos enquanto o diabo esfrega um olho.



Já na década de 90 diziam que este modelo sindical não resistiria ao virar do milénio e até a ministra de Sócrates afirmou não conceber uma sociedade sem sindicatos, mas não destes.









