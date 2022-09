Se não forem resolvidos, os problemas surgem mais tarde com expressão maior do que tinham quando sobre eles foi passada uma pincelada de medidas avulsas. Para disfarçar a falta de professores foram tomadas medidas como a renovação de contratos em horários incompletos, a redução para metade da mobilidade estatutária, a indecente alteração do regime de mobilidade por doença (MpD), o alargamento das habilitações próprias ou uma ainda maior sobrecarga sobre os docentes em exercício, mas elas não evitaram que, ao final da segunda semana, a pelo menos 80 000 alunos falte(m) professor(es).









