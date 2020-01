Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A ministra Alexandra Leitão, após afirmar que os 0,3% para a AP seriam alterados, convocou os Sindicatos para reunião "negocial" em 10 de fevereiro, isto é, já depois da votação do Orçamento do Estado (OE).Com este ato, que confirma o significado de negociação para o governo PS, este procura, acima de tudo, exercer chantagem sobre os partidos com quem diz estar a negociar o OE.< br />