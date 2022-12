O ministro da Educação fez saber que os concursos de professores seriam revistos, alterando-se o atual paradigma, com o fim da “cega” graduação profissional como critério ou critério único, o envolvimento dos diretores no recrutamento e alocação a escolas e, para acabar com o “professor de casa às costas”, prevalecendo o princípio “o professor deve viver onde trabalha e não de trabalhar onde vive”.









