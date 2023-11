No "céu cinzento sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada" – oiço, e penso que eles aí estão de novo, em pleno século XXI, atacando, com violência, os que fazem do seu dia-a-dia um ato de entrega e construção de futuro.