É falso que mais de metade dos docentes ganhe acima dos 2250 euros. A verdade é que o limite salarial líquido, com que os professores pagam o combustível diário, a segunda habitação e as despesas do dia a dia, muitas inerentes à profissão, é de 1950 euros, mas quase dois terços dos docentes ficam-se entre 1050 e 1400 euros.









