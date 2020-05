Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dez por cento dos alunos do secundário (15 mil) não estão a comparecer às aulas presenciais, sendo baixo o número de doentes e dos que são de grupo de risco. A maior parte das ausências resulta de opção dos pais ou falta de transportes em horários adequados. O ME fez saber, antes da reabertura, que esses alunos não teriam alternativa de ensino até final do ano. Diferente tem sido a posição dos professores ...