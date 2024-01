Foi grande o foguetório do Ministério da Educação por 8500 professores progredirem aos 5.º e 7.º escalões, obtendo vaga nesse sentido. “Esqueceram-se” os responsáveis do ME de escrever no comunicado que estes docentes já deveriam ter progredido àqueles escalões há 8, 9 ou 10 anos. Como não assinalaram que estes docentes ainda perderam mais tempo de serviço porque reuniram os requisitos de progressão em 2022, mas os efeitos irão produzir-se a janeiro de 2023.









