Os professores exigem a devolução do tempo de serviço cumprido, mas ainda congelado (6A 6M 23D), reivindicação apoiada pela maioria dos portugueses. À esquerda do PS foram várias as propostas e iniciativas parlamentares que, desde 2019, tiveram lugar. Mais recentemente, foi o Presidente da República a apontar para a necessidade de resolver o problema, surgindo, também, propostas de partidos à direita do PS, incluindo de quem, em 2019, recuou face à ameaça de demissão do governo.









