Com uma inflação já superior a 9%, neste ano em que o governo impôs aos trabalhadores do Estado um “aumento” salarial de 0,9%, foram anunciadas medidas alegadamente destinadas a apoiar as famílias a enfrentarem o aumento do custo de vida.



Duas das “prendas” do governo para trabalhadores no ativo ou já reformados foram o brinde de 10,40 euros por mês (125 euros) e uma hipócrita antecipação da atualização das pensões, visando, na verdade, desvalorizar a próxima atualização e ganhar tempo para dar mais um golpe no regime, tornando-o ainda mais negativo.









