A preparação do ano letivo está atrasada. Só amanhã a tutela reunirá com as direções para preparar 2023-24, quando já só deveria faltar acertar pormenores, podendo, finalmente, haver a tal semana de agosto com todas as escolas encerradas. Do ministro espera-se o milagre de prolongar agosto por mais uma semana, mas como não há milagres teremos professores a prescindir de dias de férias para garantir a abertura nos prazos, num quadro de relativa normalidade.









