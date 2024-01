Para as eleições de março, há quem prometa fazer o que não fez antes, apesar de ter podido fazê-lo. É uma espécie de “agora é que vai ser!” que tentarão não cumprir, com desculpas que irão do contexto nacional ao internacional. Outros adotam a técnica das seguradoras, repetindo o que se gosta de ouvir e escrevendo a letras miudinhas o que sabem não ter acordo.









