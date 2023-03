Em teoria, num processo de negociação coletiva estão duas partes iguais à mesa, com a mesma capacidade de apresentação de propostas e de as fazer valer, mas não é assim. Há uma que, à mesa, tem o poder de agir como dono daquilo tudo, cabendo-lhe decidir quando se inicia e conclui o processo, quando se realizam as reuniões, sendo quem, à falta de acordo, "arbitra" a chamada negociação suplementar, impondo, no final, a solução.









