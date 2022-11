Os professores que os pais conheceram ainda melhor durante os confinamentos são estes a quem o governo recusa contar tempo de serviço que cumpriram; são os mesmos que estão com a carreira congelada em 2 escalões; são aqueles que estão 10 e mais anos para entrarem num quadro; são os que, depois de avaliados, levam com as injustas quotas;









Ver comentários