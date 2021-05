Sete pontos. Sete. Eis o número mágico que separa o Sporting da linha matemática que lhe garante o título de campeão. São duas vitórias e um empate, sendo que a combinação pode tornar-se menos exigente se o FC Porto perder pontos com o Benfica, já nesta quinta-feira. Caso para dizer que no caminho dos leões há uma luz à vista ao fundo do túnel.FC Porto e Benfica mantiveram nesta ronda a corda ...