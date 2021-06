Budapeste foi apenas o ensaio. Era uma partida da fase de grupos, mas mais parecia um ‘mata-mata’. Com a França, as emoções andaram às cambalhotas. Durante os 90 minutos estivemos no primeiro posto da nossa série, fora do Euro, na segunda posição e acabámos em terceiro lugar, dentro do quadro de qualificação. Sevilha marca a entrada noutro nível.A verdadeira luta pelo título começa agora....