Sebastián Coates, 31 anos, quase sete deles passados com a camisola do Sporting, já foi um patinho feio em Alvalade. Defesa interessante e tal, bom jogo aéreo, mas curto no futebol junto à relva. Fazia penáltis e marcava golos ao contrário. Numa palavra, irregular. Após a chegada de Rúben Amorim tudo mudou.