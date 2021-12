O momento em que Matheus Nunes toca a bola em antecipação, deixando André Almeida por terra, e arranca em velocidade TGV para a baliza do Benfica, aos 68 minutos do dérbi da Luz, é definidor. Nessa altura, o Sporting ganhava 2-0 e logo se adivinhou que a conclusão da jogada seria o golpe de misericórdia no duelo com o rival.