Poucas horas após Rafa ter virado as costas à seleção nacional, Cristiano Ronaldo reafirmou a firme intenção de continuar a representar o País por mais alguns tempos. Pelo menos até 2024. Não é crível que a declaração do melhor jogador português de todos os tempos tenha sido uma resposta à tomada de posição, legítima, do extremo do Benfica.









